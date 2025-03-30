Генсек РФС назвал срок разработки российского аналога игры FIFA

Серия игр FIFA от компании EA Sports являлась самой популярной среди спортивных симуляторов и выпускалась на протяжении 29 лет. В мае 2023 года компания Electronic Arts решила прекратить партнерские отношения с FIFA, в результате чего футбольный симулятор FIFA был переименован. FIFA 23 стала последней игрой в серии. Следующая версия получила новое название — EA Sports FC.