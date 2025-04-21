Чемпионат России по киберспорту будет проходить в новом формате

Четыре лучших участника основного этапа чемпионата России теперь получат на только путёвки на LAN-финал, но и места в плей-офф Кубка России по киберспорту. Во втором дивизионе для попадания в плей-офф Кубка России командам будет необходимо занять первое место в своей группе.