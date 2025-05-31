Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира-2025 по киберспорту (IESF WEC) в Косово в нескольких дисциплинах. Об этом сообщается на сайте федерации киберспорта страны.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмены снялись с соревнований в дисциплинах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (женщины) и PUBG Mobile. Решение связано с полноценным допуском к турниру сборной Белоруссии под национальным флагом. При этом украинцы выступят в Counter‑Strike 2, так как белорусы не преодолели квалификацию в этой дисциплине.

«Нам очень жаль, что мы вынуждены пойти на такой шаг. Однако мы должны оставаться преданными ценностям, которые защищаем как на международной арене, так и в пределах страны», — говорится в заявлении Федерации киберспорта Украины.

В октябре 2023 года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах захотел организовать Олимпийские киберспортивные игры. Функционер отметил, что попросил специальную комиссию изучить этот вопрос.