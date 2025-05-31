Сборная Украины отказалась участвовать в ЧМ по киберспорту из-за допуска Белоруссии

Спортсмены снялись с соревнований в дисциплинах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (женщины) и PUBG Mobile. Решение связано с полноценным допуском к турниру сборной Белоруссии под национальным флагом. При этом украинцы выступят в Counter‑Strike 2, так как белорусы не преодолели квалификацию в этой дисциплине.