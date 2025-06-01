Российская команда PARIVISION выиграла международный турнир по Dota 2

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская команда PARIVISION выиграла международный турнир DreamLeague Season 26 по Dota 2, призовой фонд которого составил 750 тысяч долларов.
В финале турнира команда Parivision обыграла другой российский коллектив — BB Team со счетом 3−0 по картам.
В составе победителей выступали Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). У BB Team играли Владислав Kataomi Семенов, Данил gpk Скутин, Илья Kiritych Ульянов, Матвей MieRo Васюнин (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).
За победу Parivision заработала 250 тысяч долларов призовых. Занявшая второе место команда BB Team получила 100 тысяч. На третьей строчке оказался филиппинский коллектив Talon Esports (80 тысяч).