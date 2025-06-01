Российская команда PARIVISION выиграла международный турнир по Dota 2

В составе победителей выступали Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). У BB Team играли Владислав Kataomi Семенов, Данил gpk Скутин, Илья Kiritych Ульянов, Матвей MieRo Васюнин (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).