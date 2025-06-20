Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская Team Spirit вылетела с мэйджора по Counter-Strike 2 в Остине

Российский состав Team Spirit проиграл первый матч в плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025 в США. В четвертьфинале главного турнира по Counter-Strike 2 «драконы» уступили европейской MOUZ — 1:2.

Источник: Чемпионат.com

Первая карта Mirage завершилась лишь после четырёх овертаймов (25−21 за Spirit), затем «мышки» сравняли счёт на Dust II (9−13). Решающий сет на Nuke завершился победой MOUZ — 10−13.

Следующий матч MOUZ сыграет в субботу, 21 июня. Соперником европейской пятёрки станет победитель матча Vitality — NAVI. «Драконы» занимают 5−8 место по итогам чемпионата.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. В турнире принимают участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн.