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Российская Team Spirit стала чемпионом Esports World Cup 2025 по Dota 2 с призовым $ 3 млн

Российский состав Team Spirit выиграл турнир по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту в Саудовской Аравии.

Источник: Чемпионат.com

В финале «драконы» уверенно победили арабскую Team Falcons со счётом 3:0.

На всех трёх картах финальной серии команда Ярослава Miposhka Найдёнова смотрелась намного увереннее и почти всё время владела преимуществом. Первая игра закончилась за 39 минут, вторая — за 40, третья — за 35 (со счётом 48−13).

Помимо трофея Esports World Cup, «драконы» получат главный денежный приз в размере $ 1 млн и 1000 очков в клубном зачёте. Falcons достанется вдвое меньше ($ 500 тыс.). Третье место, напомним, заняла ещё одна российская команда — PARIVISION.