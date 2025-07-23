«От чемпиона “мажора” до доставки еды»: Украинец живет на пособие в Англии

«Так как Dota денег не приносит, а аренда жилья в Британии довольно дорогое удовольствие, иногда приходится жить в таких условиях (в фургоне — ред.). Стримлю, очевидно, из другой локации. Многие спрашивают, на какие деньги живу. Отвечаю: работа плюс пособие. Когда не набираешь определенную сумму на работе, государство докидывает деньжат (за счет налогоплательщиков, конечно же). Примерно вот так выглядит жизнь человека, который всю жизнь посвятил Dota без “плана Б”. Так что несколько раз подумайте, прежде чем уходить со школы или универа, чтобы попытать шанс в киберспорте», — написал Ильюк в своем Telegram-канале.