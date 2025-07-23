«От чемпиона “мажора” до доставки еды»: Украинец живет на пособие в Англии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Бывший профессиональный игрок в Dota 2 украинец Илья Lil Ильюк рассказал, что после завершения карьеры ему приходится работать курьером и жить на пособие в Великобритании.
Ильюк объявил о завершении карьеры киберспортсмена в мае.
«Так как Dota денег не приносит, а аренда жилья в Британии довольно дорогое удовольствие, иногда приходится жить в таких условиях (в фургоне — ред.). Стримлю, очевидно, из другой локации. Многие спрашивают, на какие деньги живу. Отвечаю: работа плюс пособие. Когда не набираешь определенную сумму на работе, государство докидывает деньжат (за счет налогоплательщиков, конечно же). Примерно вот так выглядит жизнь человека, который всю жизнь посвятил Dota без “плана Б”. Так что несколько раз подумайте, прежде чем уходить со школы или универа, чтобы попытать шанс в киберспорте», — написал Ильюк в своем Telegram-канале.
Ранее киберспортсмен раскрыл детали своего заработка в Соединенном Королевстве, отметив, что получает от 55 до 118 фунтов стерлингов за один рабочий день курьера.
«От победителя “мажора” до доставки еды, скажете вы? А я скажу: Да, было», — резюмировал украинский киберспортсмен.
Ильюку 29 лет. Он был профессиональным игроком с 2014 года. В период своей карьеры представлял ряд команд, включая составы украинской Natus Vincere и российской Virtus.pro. Он дважды входил в топ-6 на главном турнире по Dota 2 — The International (2015,2017). По данным портала Liquipedia, его общий выигрыш с призовых за все время составил около 937 тысяч долларов.