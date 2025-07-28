s1mple официально покинул NAVI после 9 лет в клубе

После последнего мейджора, мы получили несколько предложений о трансфере s1mple, которые были предложены ему на рассмотрение. Сегодня мы хотим объявить, что s1mple покидает NAVI после 9 лет с клубом. Мы невероятно благодарны Александру за путь, который мы прошли вместе, многочисленные трофеи, незабываемые эмоции и яркие моменты.