Непомнящий вышел в плей-офф Кубка мира по киберспорту

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий из команды Aurora через нижнюю сетку вышел в плей-офф группового этапа Кубка мира по киберспорту, который проходит в Эр-Рияде.
В финальном матче нижней сетки группы A Непомнящий победил соотечественника Андрея Есипенко, представляющего команду Virtus.pro, со счетом 2−1. Ранее Непомнящий победил в полуфинале нижней сетки еще одного соотечественника — Владислава Артемьева (1,5−0,5). Из верхней сетки группы A в плей-офф вышел американец Левон Аронян.
Соперник Непомнящего в четвертьфинале станет известен позднее.
Соревнования по шахматам в рамках Кубка мира по киберспорту проходят в формате рапида с 29 июля по 1 августа в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнований составляет 1,5 млн долларов. Впервые Кубок мира по киберспорту прошел в 2024 году и включал 19 дисциплин, общий призовой фонд составил рекордные для киберспорта 60 млн долларов.