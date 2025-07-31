Непомнящий выбыл в четвертьфинале Кубка мира по киберспорту

Соревнования по шахматам в рамках Кубка мира по киберспорту проходят в формате рапида с 29 июля по 1 августа в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнований составляет 1,5 млн долларов. Впервые Кубок мира по киберспорту прошел в 2024 году и включал 19 дисциплин, общий призовой фонд составил рекордные для киберспорта 60 млн долларов.