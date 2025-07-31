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Непомнящий выбыл в четвертьфинале Кубка мира по киберспорту

Шахматист Непомнящий выбыл в четвертьфинале Кубка мира по киберспорту.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий из команды Aurora проиграл в четвертьфинале Кубка мира по киберспорту, который проходит в Эр-Рияде.

Россиянин уступил Арджуну Эригайси из Gen.G Esports со счетом 1,5:2,5. Соперником индийского гроссмейстера в полуфинале станет француз Алиреза Фирузджа (Team Falcons).

Непомнящий занял 5−8 место и заработал 90 тысяч долларов.

Соревнования по шахматам в рамках Кубка мира по киберспорту проходят в формате рапида с 29 июля по 1 августа в Эр-Рияде. Призовой фонд соревнований составляет 1,5 млн долларов. Впервые Кубок мира по киберспорту прошел в 2024 году и включал 19 дисциплин, общий призовой фонд составил рекордные для киберспорта 60 млн долларов.