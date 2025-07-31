Команду PUTIN TEAM дисквалифицировали с турнира из-за использования читов и неспортивного поведения

Судьи нашли сразу несколько подозрительных моментов в официальных встречах и тренировках PUTIN TEAM. Они считают, что сделать такие действия без использования стороннего ПО невозможно. Согласно заявлению, организаторы не смогли точно определить, играет ли участник PUTIN TEAM с читами или нет, но дисквалифицировали коллектив из-за утраты доверия. Они сделали это после решения трех независимых судей, пишет сайт esports.ru, где публикуют и другие новости киберспорта.