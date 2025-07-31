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Команду PUTIN TEAM дисквалифицировали с турнира из-за использования читов и неспортивного поведения

Команда PUTIN TEAM лишилась права участия в турнире Boss Battle из-за использования читов и неспортивного поведения.

Источник: dota2boss.ru

Судьи нашли сразу несколько подозрительных моментов в официальных встречах и тренировках PUTIN TEAM. Они считают, что сделать такие действия без использования стороннего ПО невозможно. Согласно заявлению, организаторы не смогли точно определить, играет ли участник PUTIN TEAM с читами или нет, но дисквалифицировали коллектив из-за утраты доверия. Они сделали это после решения трех независимых судей, пишет сайт esports.ru, где публикуют и другие новости киберспорта.

В числе прочего в заявлении организаторов говорится: «Команда признана нарушившей правила нашего комьюнити. Исходя из вердикта судей, использования стороннего ПО даже в нетурнирной игре (что запрещено), отягощающих обстоятельств, неспортивного поведения в личном общении после вердикта, желания других участников не контактировать с данной командой, мы принимаем окончательное решение — дисквалифицировать “Путин Тим” с турнира».

Boss Battle — турнир по Dota 2 для предпринимателей и самозанятых, собравший вокруг себя более 300 энтузиастов и любителей Доты.

В заявке PUTIN TEAM на сайте турнира значилось пять игроков: Александр (22 года), Наран (26 лет), Ян (24 года), Валерий (27 лет), Максим (26 лет).