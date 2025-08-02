Российская Team Spirit обыграла украинскую Na'Vi на турнире по CS2 в Кельне

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российская команда Team Spirit обыграла украинский коллектив Natus Vincere в полуфинале турнира серии Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2 в немецком Кёльне.
Встреча завершилась со счетом 2−1 (13:11, 9:13, 13:6) в пользу российской организации.
В составе Team Spirit выступают Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, Иван zweih Гогин (все — Россия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).
В финале Team Spirit поборется с победителем матча между европейскими Team Vitality и MOUZ. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов, из которых чемпион заберет 400 тысяч.