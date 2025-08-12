Чернышенко рассказал о распространении фиджитал-спорта

«Первые игры с успехом прошли в Казани, и уже это движение распространилось на 117 стран. Мы видим подтверждение эффективности этого формата. И от наших согласованных действий зависит то, как это движение будет развиваться там, где оно было изобретено — в России, включая научную и образовательную сферы», — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.