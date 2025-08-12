Ричмонд
Чернышенко рассказал о распространении фиджитал-спорта

Чернышенко: движение фиджитал-спорта распространилось уже на 117 стран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение фиджитал-спорта, сочетающего цифровую и физическую активности, распространилось уже на 117 стран, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Под его председательством состоялось совещание о развитии фиджитал-спорта в общеобразовательных организациях.

«Первые игры с успехом прошли в Казани, и уже это движение распространилось на 117 стран. Мы видим подтверждение эффективности этого формата. И от наших согласованных действий зависит то, как это движение будет развиваться там, где оно было изобретено — в России, включая научную и образовательную сферы», — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

Он напомнил, что правительством утверждены Концепция развития фиджитал-движения до 2030 года и план мероприятий по ее реализации.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, постепенно развивается направление фиджитал-спорта в системе образования.

«На первом этапе мы предлагаем внедрить в образовательный процесс реализацию программ по фиджитал-спорту как в рамках внеурочной деятельности, так и в дополнительном образовании. Это можно сделать на базе школьных спортивных клубов, на сегодняшний день их создано уже 38 тысяч», — отметил Кравцов.

Президент «Всероссийской федерации фиджитал-спорта» Никита Нагорный в свою очередь отметил необходимость проведения большого фиджитал-мероприятия, объединяющего чемпионат и фестиваль.