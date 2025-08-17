Ричмонд
Российская Team Spirit выиграла турнир по CS2, заработав 287 тысяч долларов

Российская команда Team Spirit выиграла турнир BLAST Bounty Fall 2025 по CS2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская команда Team Spirit обыграла монгольский коллектив The MongolZ и стала победителем турнира BLAST Bounty Fall 2025 по игре Counter-Strike 2, который прошел на Мальте.

Встреча завершилась со счетом 3−0 (13:11, 16:13, 13:5) в пользу российской организации.

В составе Team Spirit выступают Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, Иван zweih Гогин (все — Россия) и Мирослав zont1x Плахотя (Украина).

Призовой фонд соревнований на Мальте составил 480 тысяч долларов. Игроки Team Spirit заработали за победу в турнире около 287 тысяч.

В начале августа российская команда стала победителем Intel Extreme Masters в немецком Кёльне, получив 400 тысяч долларов призовых.