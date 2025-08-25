Team Falcons снова лучшие, Роналду поднял трофей. Итоги Esports World Cup 2025

В Эр-Рияде завершился Esports World Cup 2025 — самый масштабный турнир в истории киберспортивной индустрии, который проходил с 8 июля по 24 августа. 25 дисциплин, сотни игроков и рекордный призовой фонд в 70 миллионов долларов сделали это событие главным ивентом года.
Falcons снова выше всех
Церемония закрытия стала настоящим шоу. Амбассадор турнира Криштиану Роналду появился на сцене вместе с основателем Team Falcons Моссадом Msdossary Альдоссари и звездой состава по CS2 Николой NiKo Ковачем. Футболист поднял кубок вместе с киберспортсменами под аплодисменты зала. Этот момент уже называют символом сближения традиционного спорта и киберспорта.
Falcons во второй раз подряд признаны сильнейшей организацией мира. Команда набрала 5200 очков и получила 7 миллионов долларов. Их успех обеспечили регулярные выходы в плей-офф в разных дисциплинах. При этом «Соколы» выиграли лишь один турнир — по Overwatch 2, но оказались выше Team Liquid, у которых было сразу три «золота». Таким образом, второе место досталось «Жидким» (4200 очков), третье — Vitality (4050).
Российские успехи в Эр-Рияде
Российские игроки и клубы не остались в тени. Team Spirit наконец-то взяла первый LAN-трофей в сезоне — «Драконы» победили в Dota 2, что стало позитивным сигналом перед The International 14. Еще один триумф случился в PUBG, где чемпионом стала команда Twisted Minds с российским составом.
Отдельно стоит отметить игроков в зарубежных организациях. Fnatic в VALORANT с россиянином Тимофеем Chronicle Хромовым заняла второе место. В Rennsport серебро завоевала Virtus.pro во многом благодаря Михаилу Стаценко.
В командном зачете три наших организации вошли в топ-15 итогового зачета. Virtus.pro заняла 4-е место (2,25 миллиона долларов), отстав от Vitality всего на 850 очков, Aurora — топ-11 (525 тысяч), Spirit — на 14-й позиции (300 тысяч).
Исторический успех The MongolZ
Финал по CS2 подарил настоящую сенсацию. TheMongolZ разгромили Aurora Gaming со счетом 3:0 и стали первой азиатской командой, выигравшей турнир такого масштаба. Пик трансляции в Монголии составил почти 180 тысяч зрителей — это около 5 процентов всего населения страны.
«Мы писали историю. Никто не верил, но мы смогли», — сказал капитан команды после финала. За победу TheMongolZ получили 500 тысяч долларов и первый титул в 2025 году.
Что дальше?
Esports World Cup 2025 растянулся почти на полтора месяца и стал настоящей «киберспортивной Олимпиадой». Организаторы из Саудовской Аравии уже думают о будущем. Следующий Кубок мира пока не анонсирован, но известно о новом проекте — Esports Nations Cup 2026, который пройдет в ноябре следующего года. В нем впервые выступят национальные сборные по более чем 15 дисциплинам.
Esports World Cup стал важной частью долгосрочной программы развития киберспорта в Саудовской Аравии. За последние годы королевство вложило миллиарды долларов в игровую индустрию, стремясь сделать Эр-Рияд одной из мировых столиц киберспорта. Подобные проекты не только привлекают внимание ведущих клубов, но и позволяют развивать локальную сцену.
Отдельно стоит подчеркнуть уровень организации турнира. Матчи проходили на современных площадках в Эр-Рияде, а трансляции вели крупнейшие медиакомпании. По данным организаторов, суммарная аудитория трансляций превысила 100 миллионов уникальных зрителей по всему миру. В соцсетях хэштеги, связанные с EWC 2025, несколько недель подряд оставались в трендах. Это подтверждает, что интерес к киберспорту перестал быть нишевым и становится массовым.
Интересно, что к турниру подключились и известные бренды. В числе партнеров Esports World Cup оказались ведущие автоконцерны, технологические корпорации и даже футбольные клубы. Это подчеркивает интеграцию киберспорта в глобальную спортивную индустрию.
Алексей Буланов