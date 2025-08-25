Team Falcons снова лучшие, Роналду поднял трофей. Итоги Esports World Cup 2025

Esports World Cup 2025 растянулся почти на полтора месяца и стал настоящей «киберспортивной Олимпиадой». Организаторы из Саудовской Аравии уже думают о будущем. Следующий Кубок мира пока не анонсирован, но известно о новом проекте — Esports Nations Cup 2026, который пройдет в ноябре следующего года. В нем впервые выступят национальные сборные по более чем 15 дисциплинам.