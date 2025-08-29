The International 14. Все что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Начало осени в киберспорте уже традиционно ассоциируется с The International. В 2025 году главный турнир по Dota 2 пройдет в Гамбурге и обещает стать одним из самых интригующих за всю историю.
Формат и призовой фонд
The International 2025 стартует 4 сентября и разделён на несколько стадий. Сначала — «The Road to TI» по швейцарской системе (4−7 сентября). 16 команд сыграют серии BO3, три лучшие попадут сразу в плей-офф, еще десять отправятся в дополнительный раунд на выбывание, а три покинут ивент. Стадионная часть в Barclays Arena пройдет с 11 по 14 сентября: плей-офф по системе double elimination и гранд-финал до трех побед.
Призовой фонд снова формируется через продажи бандлов и уже превысил 2,19 миллиона долларов. Стартовые 1,6 миллиона обеспечивают организаторы, еще 30% от фанатских покупок добавляются в копилку.
Состав участников
Изначально восемь команд получили прямые приглашения: Team Liquid, PARIVISION, BetBoom Team, Team Tidebound, Team Spirit, Team Falcons, Tundra Esports и Gaimin Gladiators. Однако за пару недель до старта GG снялись с участия из-за внутренних проблем. Их слот достался китайцам из Yakutou Brothers.
Остальные путевки были разыграны в региональных квалификациях. Из Западной Европы приехали NAVI и Nigma Galaxy, из Восточной — Aurora Gaming, от Китая выступит Xtreme Gaming. Юго-Восточную Азию представят Team Nemesis и BOOM Esports, Северную Америку — Wildcard Gaming, Южную — HEROIC.
Стоит отметить, что россияне составляют самую многочисленную национальную группу среди всех участников турнира (16 из 80 игроков, 20%).
- 9Class, DM, Dukalis, Satanic — PARIVISION.
- Collapse, Larl, Miposhka, rue — Spirit.
- gpk, Kataomi`, MieRo, Pure — BetBoom Team.
- Nightfall, TORONTOTOKYO, kiyotaka — Aurora Gaming.
- Malr1ne — Team Falcons.
Кризис в Gaimin Gladiators
Снятие GG с турнира стало настоящим шоком в преддверии The International. Это первый подобный случай в истории TI.
Valve заявила: «Организация Gaimin Gladiators сообщила нам, что она отзывает свою команду с The International. После разговора с приглашенными игроками напрямую мы узнали, что им не удалось достичь соглашения со своей организацией, которое позволило бы им участвовать».
Мидер команды Квинн Quinn Каллахан утверждал, что клуб в одностороннем порядке отказался от участия в легендарном ивенте.
Однако сооснователь «гладиаторов» Ник Кукковилло опроверг слова игрока: «Мы согласились и уведомили Valve о том, что не сможем выдвинуть команду на TI из-за правил замен. Команда не стала вести с нами переговоры, чтобы утвердить условия урегулирования ситуации, и к моменту, когда они решили участвовать в TI, у нас не было уверенности, что команда или ее члены останутся с GG или смогут представлять команду и своих коллег на турнире. Проще говоря, запрос от команды ускорил принятие этого решения, а их задержка в принятии решений и неподготовленность к успешному достижению желаемого результата на TI заставили нас так поступить».
Фавориты и их амбиции
Ключевая интрига — борьба за третий Аегис среди некоторых участников. Team Liquid уже брали титулы в 2017 и 2024 годах и снова приехали в статусе претендентов. Team Spirit — чемпионы TI 10 и TI 12 — подходят к турниру в блистательной форме. Под руководством Ярослава Miposhka Найденова они выиграли Esports World Cup 2025, обыграв в финале Team Falcons со счётом 3:0. Для «драконов» нынешний турнир — возможность окончательно закрепиться как самая успешная команда современности.
Не стоит забывать и про Tundra Esports, где Нета 33 Шапира также может стать трехкратным чемпионом. Шансы также имеет и Мирослав Mira Колпаков, выступающий за Aurora. Внимание приковывает Nigma Galaxy с Сумаил SumaiL Хассан и Марун GH Мерхей, которые возвращаются на TI после долгого перерыва, а также PARIVISION, демонстрировавшие сильную игру на протяжении всего сезона.
Престиж The International
The International проводится с 2011 года и давно стал главным турниром Dota 2, а может, и всего киберспорта. Престиж сопоставим с чемпионатами мира по традиционным видам спорта. Победа здесь не просто дает значительные призовые — она навсегда вписывает команду в историю.
Алексей Буланов