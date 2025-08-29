The International 14. Все что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Однако сооснователь «гладиаторов» Ник Кукковилло опроверг слова игрока: «Мы согласились и уведомили Valve о том, что не сможем выдвинуть команду на TI из-за правил замен. Команда не стала вести с нами переговоры, чтобы утвердить условия урегулирования ситуации, и к моменту, когда они решили участвовать в TI, у нас не было уверенности, что команда или ее члены останутся с GG или смогут представлять команду и своих коллег на турнире. Проще говоря, запрос от команды ускорил принятие этого решения, а их задержка в принятии решений и неподготовленность к успешному достижению желаемого результата на TI заставили нас так поступить».