МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская команда Parivision обыграла китайский коллектив Xtreme Gaming в полуфинале верхней сетки плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского коллектива, за который выступают Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). Xtreme Gaming ранее стала победителем группового этапа турнира, выиграв все свои четыре матча.
В финале верхней сетки, который состоится в субботу, Parivision сыграет против победителя противостояния между российской BB Team и Team Falcons (Ближний Восток).
Xtreme Gaming упала в нижнюю сетку, где не будет иметь права на поражение, и сыграет против Nigma Galaxy из ОАЭ.
The International 14 проходит в немецком Гамбурге. На текущий момент призовой фонд турнира превышает 2,6 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф проходят на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей. Турнир завершится 14 сентября.