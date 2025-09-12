Российская команда вышла в финал верхней сетки The International по Dota 2

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского коллектива, за который выступают Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). Xtreme Gaming ранее стала победителем группового этапа турнира, выиграв все свои четыре матча.