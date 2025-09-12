Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская команда вышла в финал верхней сетки The International по Dota 2

Российская Parivision вышла в финал верхней сетки The International по Dota 2.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская команда Parivision обыграла китайский коллектив Xtreme Gaming в полуфинале верхней сетки плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российского коллектива, за который выступают Алан Satanic Галлямов, Дмитрий DM Дорохин, Эдгар 9Class Налтакян, Андрей Dukalis Куропаткин (все — Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). Xtreme Gaming ранее стала победителем группового этапа турнира, выиграв все свои четыре матча.

В финале верхней сетки, который состоится в субботу, Parivision сыграет против победителя противостояния между российской BB Team и Team Falcons (Ближний Восток).

Xtreme Gaming упала в нижнюю сетку, где не будет иметь права на поражение, и сыграет против Nigma Galaxy из ОАЭ.

The International 14 проходит в немецком Гамбурге. На текущий момент призовой фонд турнира превышает 2,6 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф проходят на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей. Турнир завершится 14 сентября.