Российская BB Team опустилась в нижнюю сетку The International по Dota 2

BB Team не смогла выйти в финал верхней сетки The International по Dota 2.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская команда BB Team проиграла Team Falcons в полуфинале верхней сетки плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива, представляющего ближневосточный регион. За BB Team выступают Иван Pure Москаленко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).

BB Team упала в нижнюю сетку, где не будет иметь права на поражение, и встретится с Heroic (Южная Америка).

Team Falcons сыграет в финале верхней сетки с другим российским коллективом — Parivision. Обе команды гарантировали себе как минимум третье место турнира, победитель противостояния выйдет в гранд-финал.

The International 14 проходит в немецком Гамбурге. На текущий момент призовой фонд турнира превышает 2,6 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф проходят на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей. Турнир завершится 14 сентября.