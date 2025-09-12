Российская BB Team опустилась в нижнюю сетку The International по Dota 2

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская команда BB Team проиграла Team Falcons в полуфинале верхней сетки плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива, представляющего ближневосточный регион. За BB Team выступают Иван Pure Москаленко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).
BB Team упала в нижнюю сетку, где не будет иметь права на поражение, и встретится с Heroic (Южная Америка).
Team Falcons сыграет в финале верхней сетки с другим российским коллективом — Parivision. Обе команды гарантировали себе как минимум третье место турнира, победитель противостояния выйдет в гранд-финал.
The International 14 проходит в немецком Гамбурге. На текущий момент призовой фонд турнира превышает 2,6 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф проходят на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей. Турнир завершится 14 сентября.