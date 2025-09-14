Ричмонд
Российская команда заняла четвертое место на The International по Dota 2

Российская команда BB Team заняла четвертое место на The International по Dota 2.

Источник: Depositphotos

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская команда BB Team проиграла Xtreme Gaming в полуфинале нижней сетки плей-офф The International — главного турнира года по Dota 2.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу китайского коллектива. За BB Team выступают Иван Pure Москаленко, Данил gpk Скутин, Матвей MieRo Васюнин, Владислав Kataomi Семенов (все — Россия) и Виталий Save Мельник (Молдавия).

BB Team заняла четвертое место, показав свой лучший результат на The International. Команда заработала около 158 тысяч долларов призовых.

Xtreme Gaming в воскресенье сыграет в финале нижней сетки с другой российской командой — Parivision. Победитель выйдет в гранд-финал, где поборется за чемпионство с Team Falcons (Ближний Восток), проигравший займет третье место. Впервые две российские команды вошли в топ-4 главного турнира по Dota 2.

The International 14 проходит в немецком Гамбурге. На текущий момент призовой фонд турнира превышает 2,6 миллиона долларов и продолжает расти. Матчи плей-офф проходят на «Барклейс Арене», домашнем стадионе хоккейной команды «Гамбург Фризерс», вмещающем до 15 тысяч зрителей. Турнир завершится 14 сентября.