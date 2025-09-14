Российская команда заняла четвертое место на The International по Dota 2

Xtreme Gaming в воскресенье сыграет в финале нижней сетки с другой российской командой — Parivision. Победитель выйдет в гранд-финал, где поборется за чемпионство с Team Falcons (Ближний Восток), проигравший займет третье место. Впервые две российские команды вошли в топ-4 главного турнира по Dota 2.