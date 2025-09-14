17-летний Сатаник взял на себя вину за вылет российской PARIVISION с The International

17-летний игрок PARIVISION по Dota 2 Алан Satanic Галлямов поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира The International 2025.
В соцсетях Сатаник взял на себя вину за поражение в финале нижней сетки.
Спасибо всем ребятам, которые поддерживали нас. Сорри, что *** [проиграл] «Инт».
Чуть ранее мидер коллектива Владимир No[o]ne Миненко отметил, что молодой игрок винит себя в поражении:
Думаю, Satanic решил, что вина за поражение лежит на нем. Мы сказали ему: «Нет, мы проиграли как команда».
Российская PARIVISION уступила Xtreme Gaming из Китая со счётом 1:2 в финале нижней сетки и заняла третье место на своём первом The International.