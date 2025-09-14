Ричмонд
Шанхай примет главный турнир по Dota 2

Турнир The International 2026 года по Dota 2 пройдет в Шанхае.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шанхай примет The International 2026 года — главный турнир по Dota 2, сообщил глава компании Valve Гейб Ньюэлл во время трансляции текущих соревнований в Гамбурге.

Турнир пройдет в августе, точная дата станет известна позднее.

Шанхай принимал турнир в 2019 году. Тогда свой второй чемпионский титул завоевала команда OG, представляющая европейский регион.

Действующим чемпионом является Team Liquid (Европа), победитель турнира 2025 года определится в воскресенье по итогам матча Xtreme Gaming (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток).