Шанхай примет главный турнир по Dota 2

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шанхай примет The International 2026 года — главный турнир по Dota 2, сообщил глава компании Valve Гейб Ньюэлл во время трансляции текущих соревнований в Гамбурге.
Турнир пройдет в августе, точная дата станет известна позднее.
Шанхай принимал турнир в 2019 году. Тогда свой второй чемпионский титул завоевала команда OG, представляющая европейский регион.
Действующим чемпионом является Team Liquid (Европа), победитель турнира 2025 года определится в воскресенье по итогам матча Xtreme Gaming (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток).