Гонщик «Астаны» выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Источник: twitter.com/omarfraile

Фраиле преодолел этап протяженностью 188 километров с финишем на вершине второй категории с результатом 4:41:57. Вторым финишировал француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors, а третьим — бельгиец Яспер Стюйвен (Trek-Segafredo).

Для Фраиле это первый подобный успех на «Тур де Франс». Капитан «Астаны» датчанин Якоб Фульсанг завершил этап 40-м.

В генеральной классификации тройка лидеров не претерпела изменений: первым идет британец Герейнт Томас (Sky), следом за ним его соотечественник Кристофер Фрум (Sky) и голландец Том Дюмолен (Sunweb).

В свою очередь Фульсанг поднялся на одну позицию, расположившись на девятой строчке с отставанием в 6,14 минуты. Его партнер по «Астане» эстонец Танел Кангерт опустился с 17-го на 18-е место (+21:36).