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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем 14-го этапа многодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: twitter.com/omarfraile

Фраиле преодолел этап протяженностью 188 километров с финишем на вершине второй категории с результатом 4:41:57. Вторым финишировал француз Жюлиан Алафилипп из Quick-Step Floors, а третьим — бельгиец Яспер Стюйвен (Trek-Segafredo).

Для Фраиле это первый подобный успех на «Тур де Франс». Капитан «Астаны» датчанин Якоб Фульсанг завершил этап 40-м.

В генеральной классификации тройка лидеров не претерпела изменений: первым идет британец Герейнт Томас (Sky), следом за ним его соотечественник Кристофер Фрум (Sky) и голландец Том Дюмолен (Sunweb).

В свою очередь Фульсанг поднялся на одну позицию, расположившись на девятой строчке с отставанием в 6,14 минуты. Его партнер по «Астане» эстонец Танел Кангерт опустился с 17-го на 18-е место (+21:36).

Добавим, что на старт 14-го этапа гонщики «Астаны» с траурными ленточками на рукавах в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался 19 июля в больнице Алматы после ножевых ранений.

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