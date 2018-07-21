Гонщик «Астаны» выиграл 14-й этап «Тур де Франс»
Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем 14-го этапа многодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Испанский велогонщик Омар Фраиле, выступающий за казахстанскую команду «Астана», стал победителем 14-го этапа многодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Фраиле преодолел этап протяженностью 188 километров с финишем на вершине второй категории с результатом 4:41:57. Вторым финишировал француз Жюлиан Алафилипп из
Для Фраиле это первый подобный успех на «Тур де Франс». Капитан «Астаны» датчанин Якоб Фульсанг завершил этап 40-м.
В генеральной классификации тройка лидеров не претерпела изменений: первым идет британец Герейнт Томас (Sky), следом за ним его соотечественник Кристофер Фрум (Sky) и голландец Том Дюмолен (Sunweb).
В свою очередь Фульсанг поднялся на одну позицию, расположившись на девятой строчке с отставанием в 6,14 минуты. Его партнер по «Астане» эстонец Танел Кангерт опустился с 17-го на 18-е место (+21:36).
Добавим, что на старт 14-го этапа гонщики «Астаны» с траурными ленточками на рукавах в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался 19 июля в больнице Алматы после ножевых ранений.