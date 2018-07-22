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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Винокуров о победе гонщика «Астаны» на этапе «Тур де Франс»: Это минимум, что мы можем сделать в память о Денисе Тене

Олимпийский чемпион Александр Винокуров прокомментировал победу гонщика велокоманды «Астана» на 14 этапе «Тур де Франс», назвав ее «минимумом, что могли сделать в Память о Денисе Тене».

«Сегодня был тяжелый день, мы провели его в мыслях о Денисе. Наши гонщики вышли на старт в черных ленточках, повязанных на рукава.

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С коллегами мы много думали о Денисе, вспоминали его. Я был лично знаком с ним, открытый, хороший, воспитанный парень. Очень жаль терять таких молодых и ярких личностей. Это траурный день для всего спорта. Сегодняшняя победа нашей команды — это минимум, что мы могли сделать здесь, на «Тур де Франс» в память о нашем соотечественнике Денисе Тене, — сказал Александр Винокуров официальному сайту команды.

Напомним, гонщик «Астаны» Омар Фраиле стал лучшим по итогам 14 этапа «Тур де Франс». Примерно за 30 километров до финиша из отрыва атаковал Стюйвен, который удерживал свое лидерство вплоть до заключительного подъема, когда мощной контратакой его догнал, а затем и обогнал Фраиле.

За спиной отрыва отношения выясняли фавориты общего зачета. Несмотря на сложность финального подъема, больших разрывов между фаворитами не было. По итогам 14-го этапа британец Томас Герант сохранил желтую майку лидера, а капитан «Астаны» Якоб Фульсанг поднялся на девятое место.

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