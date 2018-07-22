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15:49 (мск), источник: ТАСС

Бронзовый призер ОИ-2008 по маунтинбайку Калентьева пропустит чемпионат Европы 2018 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по маунтинбайку определился с заявкой команды на взрослый и юниорский чемпионаты Европы 2018 года. В состав не вошла бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева, которая будет целенаправленно готовиться к чемпионату мира, сообщил ТАСС главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Чебоксарах завершился чемпионат России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри», в которой Калентьева стала чемпионкой страны. Победителем мужской гонки стал Иван Селедков, серебряную медаль завоевал участник Олимпиады-2016 Артем Синцов, третье место занял Тимофей Иванов. В женской гонке Ольга Терентьева и Вера Медведева стали серебряным и бронзовым призерами соответственно. Многопрофильный чемпионат Европы по велоспорту состоится в британском Глазго (2—12 августа).

«Состав сборной по маунтинбайку на взрослый чемпионат Европы в Глазго определен: по мужчинам едут Антон Синцов, Тимофей Иванов и Сергей Николаев, а в женской команде будут Ольга Терентьева и Гузель Ахмадуллина, — сказал Крутилин. — Решение по чемпионату мира будет приниматься после чемпионата Европы, к концу взрослого первенства мы уже определимся со стартовым составом на мир (турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 4 по 9 сентября — прим. ТАСС). Чемпионат Европы — мероприятие для Антона Синцова, так как он в прошлом году, к сожалению, травму получил перед этим турниром, поэтому не удалось ему как-то реализоваться. Ирина Калентьева у нас на чемпионате Европы стартовать не будет, она заранее уедет в Канаду к этапу Кубка мира, чтобы целенаправленно готовиться к мировому первенству».

«В гонке выбывания у нас, скорее всего, будут соревноваться Анастасия Шарабрина и Эльвира Хайруллина. В этой дисциплине чемпионат Европы будет проводиться без верхнего ограничения по возрасту, то есть просто среди мужчин и женщин», — добавил главный тренер сборной России.

Крутилин также сообщил состав сборной России на чемпионат Европы по маунтинбайку среди молодежи и юниоров и поделился ожиданиями от турнира. Соревнования пройдут с 26 по 29 июля в австрийском Граце. Чемпионат пройдет в двух возрастных категориях — спортсмены 17−18 лет и гонщики в возрасте от 19 до 22 лет.

«На юниорское первенство Европы команда выезжает на следующей неделе, среди девочек-юниорок будут стартовать Дарья Алексеева, Анна Миролюбова, а по юниорам — Николай Иванов, Максим Артемьев, Владимир Быков, Михаил Пилипчук. По “андерам” (возрастная категория от 19 до 22 лет) у мужчин будет стартовать победитель первенства России Иван Филатов, Павел Лунде, Арсентий Вавилов, среди девочек- андеров будут стартовать победительница первенства России этого года Кристина Ильина и Виктория Кирсанова. Мы рассчитываем на молодых, юниорки до 23 лет у нас очень сильные, та же Кирсанова сегодня в гонке со взрослыми четвертой была. Особо пока не загадываем, но надеемся, что сможем на Европе что-то завоевать», — заключил Крутилин.

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