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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выиграла второй подряд этап на «Тур де Франс»

Датский гонщик «Астаны» Магнус Корт стал победителем 15-го этапа супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 22 июля, Корт быстрее всех проехал 181,5 километров. Вторым финишировал испанец Ион Исагирре из Bahrain Merida, а третьим — голландец Бауке Моллема из Trek-Segafredo. На четвертом месте завершил этап еще один датский гонщик «Астаны» Михаэль Вальгрен.

Отметим, что днем ранее 14-й этап «Тур де Франс» выиграл испанский гонщик «Астаны» Омар Фраиле. Победу команда посвятила казахстанскому фигуристу Денису Тену, который умер 19 июля после ножевого ранения.

"Астана" выиграла второй подряд этап на "Тур де Франс"
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