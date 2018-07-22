«Астана» выиграла второй подряд этап на «Тур де Франс»
Датский гонщик «Астаны» Магнус Корт стал победителем 15-го этапа супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Датский гонщик «Астаны» Магнус Корт стал победителем 15-го этапа супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 22 июля, Корт быстрее всех проехал 181,5 километров. Вторым финишировал испанец Ион Исагирре из Bahrain Merida, а третьим — голландец Бауке Моллема из
Отметим, что днем ранее 14-й этап «Тур де Франс» выиграл испанский гонщик «Астаны» Омар Фраиле. Победу команда посвятила казахстанскому фигуристу Денису Тену, который умер 19 июля после ножевого ранения.