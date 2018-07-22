«Астана» выиграла второй подряд этап на «Тур де Франс»

Сегодня, 22 июля, Корт быстрее всех проехал 181,5 километров. Вторым финишировал испанец Ион Исагирре из Bahrain Merida, а третьим — голландец Бауке Моллема из Trek-Segafredo. На четвертом месте завершил этап еще один датский гонщик «Астаны» Михаэль Вальгрен.