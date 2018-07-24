Велогонщик Алафилипп выиграл 16-й этап многодневки «Тур де Франс»
ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Французский велогонщик команды
ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Французский велогонщик команды
Дистанцию 218 км Алафилипп преодолел за 5 часов 13 минут 22 секунды. Второе место занял испанец Ион Исагирре из «Бахрейн-Мерида» (+0,15). Третьим стал британец Адам Йейтс из команды
Этап был приостановлен
В общем зачете лидирует британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас (68.12,01). Второе место занимает его соотечественник и партнер по команде Крис Фрум (отставание 1 минута 39 секунд), третьим идет голландец Том Дюмулен из Sunweb (+1.50). Россиянин Ильнур Закарин из команды «Катюша-Альпецин» занимает 14-е место (+10.13).
Следующий этап пройдет между