Велогонщик Алафилипп выиграл 16-й этап многодневки «Тур де Франс»

Дистанцию 218 км Алафилипп преодолел за 5 часов 13 минут 22 секунды. Второе место занял испанец Ион Исагирре из «Бахрейн-Мерида» (+0,15). Третьим стал британец Адам Йейтс из команды Mitchelton-Scott (+0,15).

Этап был приостановлен из-за акции фермеров, которые перекрыли трассу на 19-м километре пути. Полицейским для разгона протестующих пришлось применить слезоточивый газ, из-за которого некоторые спортсмены также обратились за медицинской помощью. Гонка была возобновлена примерно через 10 минут.

В общем зачете лидирует британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас (68.12,01). Второе место занимает его соотечественник и партнер по команде Крис Фрум (отставание 1 минута 39 секунд), третьим идет голландец Том Дюмулен из Sunweb (+1.50). Россиянин Ильнур Закарин из команды «Катюша-Альпецин» занимает 14-е место (+10.13).