Россиянин Гусев стал победителем первого этапа марафонской велогонки Москва — Владивосток

Второй этап веломногодневки пройдет по маршруту от Нижнего Новгорода до Казани, участникам предстоит преодолеть 391 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9100 км состоит из 15 этапов, она стартовала 24 июля в Москве и финиширует 17 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.