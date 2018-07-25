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12:47 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Гусев стал победителем первого этапа марафонской велогонки Москва — Владивосток

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский велосипедист Владимир Гусев стал победителем первого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Москвой и Нижним Новгородом. Он преодолел дистанцию 314 км за 8 часов 26 минут и 16 секунд.

Вторым финишировал немец Пьер Бишофф (8:29.14). Третьим стал датчанин Микаэль Кнудсен (8:29.16).

Второй этап веломногодневки пройдет по маршруту от Нижнего Новгорода до Казани, участникам предстоит преодолеть 391 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9100 км состоит из 15 этапов, она стартовала 24 июля в Москве и финиширует 17 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.

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