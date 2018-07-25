Бельгийский велогонщик сломал коленную чашечку, но все равно проехал 60 км до финиша

Поначалу показалось, что с велогонщиком все в порядке, и он доехал до финиша оставшиеся 60 км. Но позже выяснилось, что из-за падения Жильбер сломал коленную чашечку.



Бельгиец снялся с оставшихся этапов знаменитой многодневки.