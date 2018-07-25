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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Бельгийский велогонщик сломал коленную чашечку, но все равно проехал 60 км до финиша

Велосипедист Филипп Жильбер попал в аварию во время 16-го этапа «Тур де Франс». Бельгиец на скорости врезался в ограждение и перелетел через него головой вперед.

Источник: AFP 2018
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Поначалу показалось, что с велогонщиком все в порядке, и он доехал до финиша оставшиеся 60 км. Но позже выяснилось, что из-за падения Жильбер сломал коленную чашечку.

Бельгиец снялся с оставшихся этапов знаменитой многодневки.

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