Капитан «Астаны» потерял одну строчку в общем зачете после 17-го этапа «Тур де Франс»

В ТОП-20 также вошли еще два гонщика «Астаны» — датчанин Йеспер Хансен финишировал на 18-м месте, а эстонец Танел Кангерт — на 20-м.

Победителем же этапа протяженностью 65 километров стал колумбиец Найро Кинтана из Movistar. Следом за ним приехал ирландец Даниэл Мартин из UAE-Team Emirates, а третье место занял британский гонщик Sky Герейнт Томас.

В общем зачете «Тур де Франс» продолжает лидировать Томас. В тройку лучших также входят голландец Том Дюмолен из Sunweb, а третьи идет британец Крис Фрум из Sky. Десятую строчку занимает Фульсанг, потерявший одну позицию, а на 17-м месте располагается Кангерт.

Завтра, 26 июля, гонщики в рамках 18-го этапа «Тур де Франс» проедут 171 километр. Завершится же супермногодневка 29 июля этапом дружбы с финишем на Елисейских полях в Париже.