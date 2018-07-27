Капитан «Астаны» сохранил место в десятке общего зачета «Тур де Франс»

Победителем этапа протяженностью в 171 километр стал француз Арно Демар из Groupama-FDJ. Второе место занял его соотечественник Кристоф Ляпорт из Cofidis, а третье — норвежский гонщик UAE Team Emirates Александр Кристофф.

Из гонщиков «Астаны» быстрее всех этап проехал датчанин Магнус Корт, который финишировал на 20-й строчке.

В общем зачете продолжает лидировать британец Герайнт Томас из Sky, за который идут голландец Том Дюмулен из Sunweb и его соотечественник и партнер по команде Крис Фрум. На десятой строчке по-прежнему находится Фульсанг.

27 июля гонщики в рамках 19-го этапа «Тур де Франс» проедут 200,5 километров. Завершится же гонка уже 29 июля этапом дружбы с финишем на Елисейских полях в Париже.