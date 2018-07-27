Капитан «Астаны» сохранил место в десятке общего зачета «Тур де Франс»
Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг занял 45-е место на 18-м этапе супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг занял 45-е место на 18-м этапе супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Победителем этапа протяженностью в 171 километр стал француз Арно Демар из
Из гонщиков «Астаны» быстрее всех этап проехал датчанин Магнус Корт, который финишировал на 20-й строчке.
В общем зачете продолжает лидировать британец Герайнт Томас из Sky, за который идут голландец Том Дюмулен из Sunweb и его соотечественник и партнер по команде Крис Фрум. На десятой строчке
27 июля гонщики в рамках 19-го этапа «Тур де Франс» проедут 200,5 километров. Завершится же гонка уже 29 июля этапом дружбы с финишем на Елисейских полях в Париже.
Напомним, на текущем «Тур де Франс» на счету «Астаны» — две победы на этапах: на 14-м быстрее всех был испанец Омар Фрайле, а на 15-м — датчанин Магнус Корт.