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20:36 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» потерял две позиции в общем зачете после 19-го этапа «Тур де Франс»

Эстонец Танел Кангерт показал лучший результат из гонщиков «Астаны» на 17-м этапе супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 июля, Кангерт финишировал 16-м на этапе протяженностью 200,5 километров. Победителем же стал словенец Примож Роглич из Lotto NL-Jumbo, следом за которым приехал лидер общего зачета британец Герайнт Томас из Sky и француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale.

Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг занял 20-е место на 19-м этапе. Из-за этого датчанин потерял две строчки в общем зачете, опустившись на 12-ю позицию. Возглавляет же его по-прежнему Томас, за которым все так же идет голландец Том Дюмолен, а Роглич после победы на этапе поднялся на третье место, опередив британца Криса Фрума из Sky.

28 июля на «Тур де Франс» пройдет индивидуальная гонка с раздельным стартом на 31 километр в рамках 20-го этапа, по итогам которого определится победитель многодневки. Завершатся же соревнования уже 29 июля этапом дружбы с финишем на Елисейских полях в Париже.

Напомним, на текущем «Тур де Франс» на счету «Астаны» — две победы на этапах: на 14-м быстрее всех был испанец Омар Фрайле, а на 15-м — датчанин Магнус Корт.

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