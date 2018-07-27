Капитан «Астаны» потерял две позиции в общем зачете после 19-го этапа «Тур де Франс»
Эстонец Танел Кангерт показал лучший результат из гонщиков «Астаны» на 17-м этапе супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Эстонец Танел Кангерт показал лучший результат из гонщиков «Астаны» на 17-м этапе супермногодневки «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 27 июля, Кангерт финишировал 16-м на этапе протяженностью 200,5 километров. Победителем же стал словенец Примож Роглич из Lotto
Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг занял 20-е место на 19-м этапе.
28 июля на «Тур де Франс» пройдет индивидуальная гонка с раздельным стартом на 31 километр в рамках 20-го этапа, по итогам которого определится победитель многодневки. Завершатся же соревнования уже 29 июля этапом дружбы с финишем на Елисейских полях в Париже.
Напомним, на текущем «Тур де Франс» на счету «Астаны» — две победы на этапах: на 14-м быстрее всех был испанец Омар Фрайле, а на 15-м — датчанин Магнус Корт.