Капитан «Астаны» потерял две позиции в общем зачете после 19-го этапа «Тур де Франс»

Сегодня, 27 июля, Кангерт финишировал 16-м на этапе протяженностью 200,5 километров. Победителем же стал словенец Примож Роглич из Lotto NL-Jumbo, следом за которым приехал лидер общего зачета британец Герайнт Томас из Sky и француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale.

Капитан «Астаны» Якоб Фульсанг занял 20-е место на 19-м этапе. Из-за этого датчанин потерял две строчки в общем зачете, опустившись на 12-ю позицию. Возглавляет же его по-прежнему Томас, за которым все так же идет голландец Том Дюмолен, а Роглич после победы на этапе поднялся на третье место, опередив британца Криса Фрума из Sky.

28 июля на «Тур де Франс» пройдет индивидуальная гонка с раздельным стартом на 31 километр в рамках 20-го этапа, по итогам которого определится победитель многодневки. Завершатся же соревнования уже 29 июля этапом дружбы с финишем на Елисейских полях в Париже.