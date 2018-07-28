СМИ сообщили о возвращении Микеля Ланды в состав велокоманды «Астана»
Испанский гонщик Микель Ланда вернется в состав велокоманды «Астана», сообщает L`Equipé.
Испанский гонщик Микель Ланда вернется в состав велокоманды «Астана», сообщает L`Equipé.
В данное время спортсмен имеет на руках действующий контракт с клубом Movistar (Испания), рассчитанный еще на год. Однако сам Ланда не против вернуться в «Астану» и выступать за казахстанскую команду уже со следующего года.
Напомним, за «Астану» Ланда выступал два года — с 2014 по 2015 включительно. За это время ему удалось выиграть несколько этапов на
В данное время он принимает участие в «Тур де Франс». После 19 этапов Ланда идет шестым в «генерале» и обходит капитана «Астаны» датчанина Якоба Фульсанга.