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13:27 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ сообщили о возвращении Микеля Ланды в состав велокоманды «Астана»

Испанский гонщик Микель Ланда вернется в состав велокоманды «Астана», сообщает L`Equipé.

В данное время спортсмен имеет на руках действующий контракт с клубом Movistar (Испания), рассчитанный еще на год. Однако сам Ланда не против вернуться в «Астану» и выступать за казахстанскую команду уже со следующего года.

Напомним, за «Астану» Ланда выступал два года — с 2014 по 2015 включительно. За это время ему удалось выиграть несколько этапов на Гранд-турах, а также стать вторым в генеральной классификации «Джиро» (2015-й год).

В данное время он принимает участие в «Тур де Франс». После 19 этапов Ланда идет шестым в «генерале» и обходит капитана «Астаны» датчанина Якоба Фульсанга.

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