Перкинс и Войнова вошли в состав сборной России по велотреку на ЧЕ в Глазго

«В спринтерских видах во всех дисциплинах у женщин выступят Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, запасной будет Екатерина Гниденко, — заметил Ковпанец. — В командном спринте выступят Шейн Перкинс, Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский, Дмитриев и Якушевский будут бороться за медали в индивидуальном спринте, в кейрине — Перкинс и Александр Дубченко».

В дисциплине «мэдисон» выступят Артур Ершов и Максим Пискунов, Гульназ Бадыкова и Диана Климова. В гонках с выбыванием Россия будет представлена Максимом Пискуновым и Евгенией Аугустинас. Участники гонки по очкам, по словам главного тренера, будут определены ближе к старту.

31-летний Перкинс, принесший Австралии две золотых награды ЧМ-2012, в августе 2017 года получил российское гражданство. В октябре прошлого года завоевал серебро в кейрине на ЧЕ-2017 в Берлине. 25-летняя Войнова — четырехкратная чемпионка мира, обладательница серебряной медали ОИ-2016 в Бразилии.