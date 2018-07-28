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15:32 (мск), источник: ТАСС

Перкинс и Войнова вошли в состав сборной России по велотреку на ЧЕ в Глазго

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велоспорту на треке определил состав на чемпионат Европы в Глазго. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

«В спринтерских видах во всех дисциплинах у женщин выступят Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, запасной будет Екатерина Гниденко, — заметил Ковпанец. — В командном спринте выступят Шейн Перкинс, Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский, Дмитриев и Якушевский будут бороться за медали в индивидуальном спринте, в кейрине — Перкинс и Александр Дубченко».

В дисциплине «мэдисон» выступят Артур Ершов и Максим Пискунов, Гульназ Бадыкова и Диана Климова. В гонках с выбыванием Россия будет представлена Максимом Пискуновым и Евгенией Аугустинас. Участники гонки по очкам, по словам главного тренера, будут определены ближе к старту.

31-летний Перкинс, принесший Австралии две золотых награды ЧМ-2012, в августе 2017 года получил российское гражданство. В октябре прошлого года завоевал серебро в кейрине на ЧЕ-2017 в Берлине. 25-летняя Войнова — четырехкратная чемпионка мира, обладательница серебряной медали ОИ-2016 в Бразилии.

Чемпионат Европы по велотреку пройдет в Глазго со 2 по 7 августа.

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