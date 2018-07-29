Британский велогонщик Герайнт Томас впервые стал победителем «Тур де Франс»
ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс».
ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс».
Второе место занял голландский велогонщик Том Дюмулен (Sunweb). Третьим в общем зачете стал партнер Томаса по команде британец Крис Фрум, который выиграл три предыдущих «Тур де Франс».
Для 32-летнего Томаса эта победа стала первой на «Тур де Франс». Он выигрывал многодневки «Париж — Ницца» (2016), «Джиро дель Трентино» (2017). Томас является двукратным олимпийским чемпионом по велогонкам на треке в командном преследовании (2008, 2012).
33-летний Фрум был допущен к участию в «Тур де Франс» в последний момент. В
Дюмулен является победителем «Джиро д’Италия» 2017 года. Для 27-летнего голландца второе место стало лучшим результатом на «Тур де Франс».