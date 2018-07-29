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20:34 (мск), источник: ТАСС

Британский велогонщик Герайнт Томас впервые стал победителем «Тур де Франс»

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Британский велогонщик команды Sky Герайнт Томас стал победителем генеральной классификации многодневки «Тур де Франс».

Второе место занял голландский велогонщик Том Дюмулен (Sunweb). Третьим в общем зачете стал партнер Томаса по команде британец Крис Фрум, который выиграл три предыдущих «Тур де Франс».

Для 32-летнего Томаса эта победа стала первой на «Тур де Франс». Он выигрывал многодневки «Париж — Ницца» (2016), «Джиро дель Трентино» (2017). Томас является двукратным олимпийским чемпионом по велогонкам на треке в командном преследовании (2008, 2012).

33-летний Фрум был допущен к участию в «Тур де Франс» в последний момент. В допинг-пробе спортсмена, взятой во время победной для него многодневки «Вуэльта» в сентябре 2017 года, содержание сальбутамола в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Несмотря на это, организаторы «Тур де Франс» опасались, что участие Фрума может дискредитировать гонку.

Дюмулен является победителем «Джиро д’Италия» 2017 года. Для 27-летнего голландца второе место стало лучшим результатом на «Тур де Франс».

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