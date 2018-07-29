Британский велогонщик Герайнт Томас впервые стал победителем «Тур де Франс»

33-летний Фрум был допущен к участию в «Тур де Франс» в последний момент. В допинг-пробе спортсмена, взятой во время победной для него многодневки «Вуэльта» в сентябре 2017 года, содержание сальбутамола в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Несмотря на это, организаторы «Тур де Франс» опасались, что участие Фрума может дискредитировать гонку.