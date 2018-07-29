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22:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фрум проиграл, Sky победила

«Тур де Франс-2018» завершен.

Источник: Спорт-Экспресс

Кристофер Фрум, чье появление на самой престижной многодневке мира вызвало огромное количество пересудов, остался без победы. Его нынешнее третье место в общем зачете после трех подряд триумфальных лет, безусловно, шаг назад. Для британца нынешний «Тур де Франс» вообще запомнится по большей части негативом. После неоднозначной истории с сальбутамолом его со скрипом допустили на старт, а на презентации — освистали. И по ходу гонки болельщики были откровенно холодны к главной звезде велоспорта последних лет.

ПРОРЫВ ТОМАСА

Фрум не выиграл ни одного этапа и, хотя в середине многодневки казалось, что ему по силам возглавить общий зачет, финишировал третьим. Тем не менее доминирование Sky над всеми остальными продолжается. У британцев роскошные финансовые условия, огромная сфера влияния и глубочайшая скамейка топ-гонщиков. Уходит один — на его место тут же встает другой. Вот и Фрума подменил его соотечественник Герейнт Томас. Двукратный олимпийский чемпион в треке. Который к своим 32 годам на Гранд-турах прежде выше 15-го места не поднимался.

Важнейшим в плане чемпионства стал 11-й этап. Пелотону пришлось преодолеть тяжелейший горный отрезок с подъемом высоты 4000 м. Лидировавший к тому моменту бельгиец Грен ван Авермат ожидаемо проиграл много — и откатился за пределы десятки. А вот Томас одержал красивую победу, захватил лидерство — и удержал его вплоть до последнего дня. Продолжив славные традиции британского велотрека.

По сути, единственным, кто реально пытался сместить его с трона, был голландец Том Дюмолен. Вот только бился он практически в одиночку. Если на Томаса, когда его перспективы стали отчетливо вырисовываться, работала вся команда, то Дюмолену приходилось противостоять Sky и пытаться предпринимать попытки отрывов самостоятельно. Едва ли из такой диспозиции он мог выжать больше, чем второе место.

ЗАКАРИН В ТОП-10

Были заметные проблемы и у Katusha Alpecin, которую представляет лучший российский гонщик Ильнур Закарин. Он впервые в карьере был капитаном команды на «Тур де Франс», который не зря называют сложнейшей в мире многодневкой. К третьей недели из восьми гонщиков швейцарской команды осталось лишь четверо. При таких раскладах попасть в топ-5, о которых мечтал Закарин, было практически нереально. Но в десятку он сумел залезть даже на фоне этих обстоятельств, что является отличным достижением. Ильнур наверняка занесет себе нынешний «Тур» в актив.

Что же касается сходов, то их на этот раз было очень много. Так на 12-м при совершенно нелепых обстоятельствах травму получила итальянская суперзвезда Винченцо Нибали. За несколько километров до финиша он зацепился за ремень от камеры болельщика — и упал. Дело закончилось операцией на позвоночнике.

Ранее в завалы угодили немец Тони Мартин и австралиец Ричи Порт. И если без такого не обходится ни один «Тур де Франс», то вот забастовки фермеров и использование слезоточивого газа против них — это было чем-то новым. Такого, будем надеяться, больше повторяться не будет.

«Тур де Франс» завершен, но большой велосезон продолжается. Впереди чемпионаты Европы и мира, «Вуэльта». Будем надеяться, эти старты принесут России хорошие новости.

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