Фрум проиграл, Sky победила
«Тур де Франс-2018» завершен.
«Тур де Франс-2018» завершен.
Кристофер Фрум, чье появление на самой престижной многодневке мира вызвало огромное количество пересудов, остался без победы. Его нынешнее третье место в общем зачете после трех подряд триумфальных лет, безусловно, шаг назад. Для британца нынешний «Тур де Франс» вообще запомнится по большей части негативом. После неоднозначной истории с сальбутамолом его со скрипом допустили на старт, а на презентации — освистали. И по ходу гонки болельщики были откровенно холодны к главной звезде велоспорта последних лет.
ПРОРЫВ ТОМАСА
Фрум не выиграл ни одного этапа и, хотя в середине многодневки казалось, что ему по силам возглавить общий зачет, финишировал третьим. Тем не менее доминирование Sky над всеми остальными продолжается. У британцев роскошные финансовые условия, огромная сфера влияния и глубочайшая скамейка
Важнейшим в плане чемпионства стал 11-й этап. Пелотону пришлось преодолеть тяжелейший горный отрезок с подъемом высоты 4000 м. Лидировавший к тому моменту бельгиец Грен ван Авермат ожидаемо проиграл много — и откатился за пределы десятки. А вот Томас одержал красивую победу, захватил лидерство — и удержал его вплоть до последнего дня. Продолжив славные традиции британского велотрека.
По сути, единственным, кто реально пытался сместить его с трона, был голландец Том Дюмолен. Вот только бился он практически в одиночку. Если на Томаса, когда его перспективы стали отчетливо вырисовываться, работала вся команда, то Дюмолену приходилось противостоять Sky и пытаться предпринимать попытки отрывов самостоятельно. Едва ли из такой диспозиции он мог выжать больше, чем второе место.
ЗАКАРИН В ТОП-10
Были заметные проблемы и у Katusha Alpecin, которую представляет лучший российский гонщик Ильнур Закарин. Он впервые в карьере был капитаном команды на «Тур де Франс», который не зря называют сложнейшей в мире многодневкой. К третьей недели из восьми гонщиков швейцарской команды осталось лишь четверо. При таких раскладах попасть в топ-5, о которых мечтал Закарин, было практически нереально. Но в десятку он сумел залезть даже на фоне этих обстоятельств, что является отличным достижением. Ильнур наверняка занесет себе нынешний «Тур» в актив.
Что же касается сходов, то их на этот раз было очень много. Так на 12-м при совершенно нелепых обстоятельствах травму получила итальянская суперзвезда Винченцо Нибали. За несколько километров до финиша он зацепился за ремень от камеры болельщика — и упал. Дело закончилось операцией на позвоночнике.
Ранее в завалы угодили немец Тони Мартин и австралиец Ричи Порт. И если без такого не обходится ни один «Тур де Франс», то вот забастовки фермеров и использование слезоточивого газа против них — это было
«Тур де Франс» завершен, но большой велосезон продолжается. Впереди чемпионаты Европы и мира, «Вуэльта». Будем надеяться, эти старты принесут России хорошие новости.