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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Американец финишировал последним на «Тур де Франс», но собрал 200 тысяч долларов. Он ехал с переломом лопатки

Американский велогонщик Лоусон Крэддок объявил о краудфандинге во время велогонки «Тур де Франс».

Источник: AFP 2018

На первом этапе многодневки велосипедист попал в аварию и сломал лопатку. Также у него было рассечение брови, из-за чего пришлось накладывать швы. О переломе Крэддок узнал, лишь проехав 80 км до финиша этапа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Крэддок решил, что все равно доедет до конца «Тур де Франс» и пообещал платить 100 долларов за каждый этап гонки. На сайте Gofundme.com он призвал поддержать его и собрать деньги для велотрека в родном Хьюстоне. В прошлом году велотрек, где начиналась карьера Крэддока, пострадал от урагана Харви.

В итоге Крэддок проехал все этапы «Тур де Франс» (их было 21), финишировал последним из 145 участников. Американец отстал от победителя Герейнта Томаса из Великобритании на 4 часа.

При этом Крэддок собрал для велотрека в Хьюстоне 224 тысячи долларов — при заявленной цели в 102 тысячи долларов.

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