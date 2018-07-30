Американец финишировал последним на «Тур де Франс», но собрал 200 тысяч долларов. Он ехал с переломом лопатки

На первом этапе многодневки велосипедист попал в аварию и сломал лопатку. Также у него было рассечение брови, из-за чего пришлось накладывать швы. О переломе Крэддок узнал, лишь проехав 80 км до финиша этапа.

Крэддок решил, что все равно доедет до конца «Тур де Франс» и пообещал платить 100 долларов за каждый этап гонки. На сайте Gofundme.com он призвал поддержать его и собрать деньги для велотрека в родном Хьюстоне. В прошлом году велотрек, где начиналась карьера Крэддока, пострадал от урагана Харви.



В итоге Крэддок проехал все этапы «Тур де Франс» (их было 21), финишировал последним из 145 участников. Американец отстал от победителя Герейнта Томаса из Великобритании на 4 часа.