Российская велогонщица Шмелева выиграла золото ЧЕ в спринте, Войнова — вторая

Источник: РИА "Новости"

В финале она оказалась сильнее соотечественницы Анастасии Войновой. Бронзовая медаль у француженки Матильды Гро.

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Ранее в воскресенье в индивидуальной гонке преследования победу одержал немец Доменик Вайнштайн, вторым стал португалец Иву Оливейра, третьим — швейцарец Клаудио Имхоф, россиянин Александр Евтушенко остался четвертым. В гонке по очкам на дистанции 40 км золото завоевал поляк Войцех Пщоларский, серебро — бельгиец Кенни де Кетеле, бронзу — австриец Штефан Матцнер, россиянин Виктор Манаков стал 12-м.

В активе сборной России на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, пять медалей. Ранее Войнова и Шмелева выиграли золото в командном спринте, Гульназ Бадыкова завоевала бронзу в гонке по очкам, а Евгения Аугустинас стала третьей в гонке на выбывание. Всего на объединенных соревнованиях россияне завоевали 21 медаль — 10 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.