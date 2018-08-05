Российская велогонщица Шмелева выиграла золото ЧЕ в спринте, Войнова — вторая

В финале она оказалась сильнее соотечественницы Анастасии Войновой. Бронзовая медаль у француженки Матильды Гро.
Ранее в воскресенье в индивидуальной гонке преследования победу одержал немец Доменик Вайнштайн, вторым стал португалец Иву Оливейра, третьим — швейцарец Клаудио Имхоф, россиянин Александр Евтушенко остался четвертым. В гонке по очкам на дистанции 40 км золото завоевал поляк Войцех Пщоларский, серебро — бельгиец Кенни де Кетеле, бронзу — австриец Штефан Матцнер, россиянин Виктор Манаков стал 12-м.
В активе сборной России на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, пять медалей. Ранее Войнова и Шмелева выиграли золото в командном спринте, Гульназ Бадыкова завоевала бронзу в гонке по очкам, а Евгения Аугустинас стала третьей в гонке на выбывание. Всего на объединенных соревнованиях россияне завоевали 21 медаль — 10 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых, сборная России лидирует в общекомандном зачете.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).