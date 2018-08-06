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20:37 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: Забелинская могла решить сменить гражданство из-за разногласий с ФВСР

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Решение российской велогонщицы Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство могло быть продиктовано возможными разногласиями с руководством Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Такое мнение российский тренер по велоспорту на треке Владимир Кирильцев высказал «Газете.Ru».

В понедельник ТАСС сообщил, что серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по велогонкам на шоссе Забелинская намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана.

«Сложно сказать, что конкретно мотивировало Ольгу на смену гражданства, Видимо, спортсменку что-то не устраивало или в Узбекистане пообещали чего-то большего, — отметил специалист. — Такое бывает во всех видах спорта — где-то атлет не находит общий язык с руководством, а где-то уходит за лучшими условиями. Спортсмен пытается найти место, где у него больше шансов завоевать медаль на Олимпийских играх».

Тренер подчеркнул, что для оценки ее поступка необходимо узнать о причинах, которыми руководствовалась спортсменка. «Если она пошла за деньгами, то — это предательство, — подчеркнул Кирильцев. — А если у нее были более серьезные проблемы, то тогда о предательстве говорить тяжело».

Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. 38-летняя велогонщица в настоящее время выступает за итальянскую профессиональную команду BePink.

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