Эксперт: Забелинская могла решить сменить гражданство из-за разногласий с ФВСР

В понедельник ТАСС сообщил, что серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по велогонкам на шоссе Забелинская намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана.

«Сложно сказать, что конкретно мотивировало Ольгу на смену гражданства, Видимо, спортсменку что-то не устраивало или в Узбекистане пообещали чего-то большего, — отметил специалист. — Такое бывает во всех видах спорта — где-то атлет не находит общий язык с руководством, а где-то уходит за лучшими условиями. Спортсмен пытается найти место, где у него больше шансов завоевать медаль на Олимпийских играх».

Тренер подчеркнул, что для оценки ее поступка необходимо узнать о причинах, которыми руководствовалась спортсменка. «Если она пошла за деньгами, то — это предательство, — подчеркнул Кирильцев. — А если у нее были более серьезные проблемы, то тогда о предательстве говорить тяжело».