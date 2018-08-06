Российская велогонщица Шмелева завоевала золото чемпионата Европы в гите

Для россиян эта медаль стала шестой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта (три золотые, одна серебряная, две бронзовые). Шмелева на соревнованиях в Глазго выиграла три золотые медали, до этого ей не было равных в командном и индивидуальном спринтах. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы в активе российских спортсменов 31 награда — 15 золотых, девять серебряных и семь бронзовых, россияне лидируют в общекомандном зачете.