Текущие события
Футбол. Премьер-лига
6.08
Уфа3
Анжи0
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:30
Славия Пр
Динамо К
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
15Черенков. Навсегда
6 августа, источник: ТАСС

Российская велогонщица Шмелева завоевала золото чемпионата Европы в гите

ГЛАЗГО /Великобритания/, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Дарья Шмелева заняла первое место на чемпионате Европы по велоспорту на треке в гите.

Спортсменка показала результат 33,285 секунды. Второе место заняла украинка Елена Старикова (33,593), третье время показала немка Мириам Вельте (33,600).

Для россиян эта медаль стала шестой на турнире, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта (три золотые, одна серебряная, две бронзовые). Шмелева на соревнованиях в Глазго выиграла три золотые медали, до этого ей не было равных в командном и индивидуальном спринтах. В общей сложности на объединенном чемпионате Европы в активе российских спортсменов 31 награда — 15 золотых, девять серебряных и семь бронзовых, россияне лидируют в общекомандном зачете.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-BMX (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Блаттер рассказал о сговоре на выборах страны-хозяйки ЧМ по футболу
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»?
СМИ: «Челси» готов отдать 100 миллионов евро за Облака
Есть свежие булочки. Панарин — снова хоккеист «Чикаго»?
«Спартак», «Зенит» и «Уфа» узнали потенциальных соперников
Малкин вошел в тройку лучших центрфорвардов НХЛ
«Краснодар» попросил РФС наказать «Рубин»
В «Барселоне» сошли с ума и хотят купить Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка