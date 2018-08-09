UCI утвердил переход велосипедистки Забелинской в сборную Узбекистана

В понедельник ТАСС сообщил, что Забелинская намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый подчеркнул, что федерация будет категорически против перехода спортсменки. В связи с этим, вероятно, Забелинская пропустит Олимпийские игры 2020 года, так как будет вынуждена ждать трехлетний карантин.

«Мой переход в сборную Узбекистана официально утвержден, хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх», — сказала Забелинская.

«Смена национальности велогонщицы была официально утверждена, — сообщил ТАСС представитель UCI. — В соответствии с пунктом правил UCI, спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира UCI в этом году и в следующем после смены гражданства».