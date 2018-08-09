Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Прогрес
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт
ЧФР
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Валюр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Бордо
Футбол. Еврокубки
20:00
Тренчин
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
Штурм
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Лех
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Базель
Футбол. Еврокубки
21:30
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
ТНС
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Риека
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайдук С
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:05
Слован Бр
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
15:17 (мск), источник: ТАСС

UCI утвердил переход велосипедистки Забелинской в сборную Узбекистана

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) официально утвердил переход в сборную Узбекистана трехкратного призера Олимпийских игр россиянки Ольги Забелинской. Об этом ТАСС сообщила сама спортсменка.

В понедельник ТАСС сообщил, что Забелинская намерена сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый подчеркнул, что федерация будет категорически против перехода спортсменки. В связи с этим, вероятно, Забелинская пропустит Олимпийские игры 2020 года, так как будет вынуждена ждать трехлетний карантин.

«Мой переход в сборную Узбекистана официально утвержден, хотелось бы уже в августе выступить на Азиатских играх», — сказала Забелинская.

Читайте также
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады

«Смена национальности велогонщицы была официально утверждена, — сообщил ТАСС представитель UCI. — В соответствии с пунктом правил UCI, спортсменка не имеет права участвовать в чемпионате мира UCI в этом году и в следующем после смены гражданства».

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне спортсменка выиграла две бронзовые медали в групповой гонке и гонке с раздельным стартом. Четыре года спустя на Играх в Бразилии она стала второй в гонке с раздельным стартом. Забелинская является единственной представительницей России, которой удалось стать призером в шоссейных велогонках на последних двух Олимпийских играх. Велогонщица в настоящее время выступает за итальянскую профессиональную команду BePink.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
"Я готов ждать до 2024 года"
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках
Нападающий сборной России Смолов перешел в «Локомотив»
Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в мире
Бунт Погба, новая команда для Зинченко, Эриксен — замена Модричу
Русскую легкую атлетику душат. Но наши все равно выигрывают
Видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь