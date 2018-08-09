Гонщик «Астаны» стал победителем этапа и возглавил общий зачет многодневки в Испании

9 августа Лопес преодолел 149 километров с результатом 3:59:30, опередив соотечественника Ивана Сосу из Giocattoli-Sidermec и испанца Давида Де ла Круса из Sky.

В общем зачете после трех этапов теперь лидирует Лопес, который на две секунды опережает Сосу. Третье место занимает эритреец Мерхави Кудус из Dimension Data.