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21:36 (мск), источник: Vesti.kz

Гонщик «Астаны» стал победителем этапа и возглавил общий зачет многодневки в Испании

Гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал победителем третьего этапа многодневной гонки «Вуэльта Бургоса» в Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

9 августа Лопес преодолел 149 километров с результатом 3:59:30, опередив соотечественника Ивана Сосу из Giocattoli-Sidermec и испанца Давида Де ла Круса из Sky.

В общем зачете после трех этапов теперь лидирует Лопес, который на две секунды опережает Сосу. Третье место занимает эритреец Мерхави Кудус из Dimension Data.

Многодневка «Вуэльта Бургоса» стартовала 7 августа и завершится 11-го числа. Гонка проводится с 1946 года по дорогам провинции Бургас. В 2015 году победителем «Вуэльты Бургоса» стал выступавший за «Астану» эстонец Рейн Таарамяэ, а второе место занял итальянский представитель казахстанского клуба Микеле Скарпони, трагически погибший 22 апреля 2017 года.

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