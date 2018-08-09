Гонщик «Астаны» стал победителем этапа и возглавил общий зачет многодневки в Испании
Гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал победителем третьего этапа многодневной гонки «Вуэльта Бургоса» в Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
Гонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал победителем третьего этапа многодневной гонки «Вуэльта Бургоса» в Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
9 августа Лопес преодолел 149 километров с результатом 3:59:30, опередив соотечественника Ивана Сосу из
В общем зачете после трех этапов теперь лидирует Лопес, который на две секунды опережает Сосу. Третье место занимает эритреец Мерхави Кудус из Dimension Data.
Многодневка «Вуэльта Бургоса» стартовала 7 августа и завершится 11-го числа. Гонка проводится с 1946 года по дорогам провинции Бургас. В 2015 году победителем «Вуэльты Бургоса» стал выступавший за «Астану» эстонец Рейн Таарамяэ, а второе место занял итальянский представитель казахстанского клуба Микеле Скарпони, трагически погибший 22 апреля 2017 года.