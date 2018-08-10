Велокоманда «Астана» подписала итальянского гонщика

«Я начинаю новую и волнующую главу в своей карьере. В течение следующих двух лет я буду выступать в майке команды “Астана”. Новые цвета, новые товарищи, новые гонки, новые вызовы… У меня еще полно сил и энергии для всего этого. Хочу стать примером для всей команды, чтобы оправдать доверие, оказанное мне Александром Винокуровым», — сказал Мануэле Боаро.

Мануэле Боаро (31 год) является известным специалистом в гонках с раздельным стартом, при этом обладая хорошим ходом в горах. Он отлично чувствует себя практически в любых гонках, может оказывать хорошую помощь лидеру команды в горах, а также, брать ответственность в гонке на себя.

В текущем сезоне Боаро выиграл этап на «Туре Хорватии», а среди его лучших результатов можно отметить победы на этапах «Тура Дании» (2014) и «Сиркуит Сиклист Сарт» (2015) и две серебряные медали в индивидуальной гонке чемпионата Италии (2011 и 2016).