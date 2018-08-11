Россиянка Бондаренко выиграла бронзу ЧЕ по велоспорту-ВМХ

Европейское первенство по велоспорту-BMX проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 55 медалей (26 золотых, 16 серебряных, 13 бронзовых), второе место в зачете занимают британцы, на счету которых 55 наград (20−20−17), медали российских легкоатлетов, которые выступают под нейтральным флагом, в общем зачете не учитываются.