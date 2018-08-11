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15:39 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Бондаренко выиграла бронзу ЧЕ по велоспорту-ВМХ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Ярослава Бондаренко выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту-BMX. Турнир проходит в Глазго.

Источник: РИА "Новости"

Россиянка преодолела дистанцию за 40,067 секунды. Золото завоевала голландка Лаура Смулдерс (38,700), серебро — датчанка Симона Кристенсен (38,965). Россиянка Наталья Афремова заняла пятое место (40,922), Наталья Суворова — шестое (41,715).

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В мужских соревнованиях победу одержал британец Кайл Эванс (34,715), серебро досталось его соотечественнику Кайю Уайту (35,372), бронза — французу Сильвану Андре (35,458). Россиянин Евгений Комаров стал пятым (36,254).

Европейское первенство по велоспорту-BMX проходит в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете, в их активе 55 медалей (26 золотых, 16 серебряных, 13 бронзовых), второе место в зачете занимают британцы, на счету которых 55 наград (20−20−17), медали российских легкоатлетов, которые выступают под нейтральным флагом, в общем зачете не учитываются.

*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).

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