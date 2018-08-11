Россиянка Бондаренко выиграла бронзу ЧЕ по велоспорту-ВМХ
ГЛАЗГО /Великобритания/, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Ярослава Бондаренко выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по
ГЛАЗГО /Великобритания/, 11 августа. /ТАСС/. Россиянка Ярослава Бондаренко выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по
Россиянка преодолела дистанцию за 40,067 секунды. Золото завоевала голландка Лаура Смулдерс (38,700), серебро — датчанка Симона Кристенсен (38,965). Россиянка Наталья Афремова заняла пятое место (40,922), Наталья Суворова — шестое (41,715).
В мужских соревнованиях победу одержал британец Кайл Эванс (34,715), серебро досталось его соотечественнику Кайю Уайту (35,372), бронза — французу Сильвану Андре (35,458). Россиянин Евгений Комаров стал пятым (36,254).
Европейское первенство по
*Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в статусе авторизованных нейтральных атлетов (ANA).