Российские велогонщики стали вторыми в общем зачете КМ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские велогонщики заняли второе место в общем зачете Кубка мира по велоспорту на треке в мужском командном спринте.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские велогонщики заняли второе место в общем зачете Кубка мира по велоспорту на треке в мужском командном спринте.
Россияне по итогам шести этапов набрали 2850 очков. Первыми стали представители Польши — 3562,50 очка. Третье место заняли французы — 2512,50.
Российские велогонщицы в женском командном спринте стали третьими — 1650. Первое место заняла команда Польши (2350), второе — Китая (1900).
В общем зачете Кубка мира в мужской командной гонке преследования россияне заняли третье место — 3200. Победу одержали итальянцы (4600). Второе место заняли швейцарцы (3900).