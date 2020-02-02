В новый международный пул допинг-тестирования UCI включены 44 российских велосипедиста
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение включить в свой пул
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение включить в свой пул
Согласно информации, предоставленной Международным союзом велосипедистов, в новый пул тестирования UCI включено 1310 спортсменов. Наибольшее представительство в нем имеют Италия (151 человек), Бельгия (142) и Франция (141).
По сравнению с 2019 годом, число включенных в пул россиян уменьшилось на одного. В международный пул
Под контролем международных антидопинговых органов продолжает находиться и бронзовый призер Игр-2008 по маунтинбайку Ирина Калентьева, осенью 2019 года объявившая о завершении спортивной карьеры.
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