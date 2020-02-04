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19:45 (мск), источник: ТАСС

Три первых этапа «Тур де Франс» — 2021 впервые состоятся в Дании

ТАСС, 4 февраля. Три первых этапа престижной многодневной велогонки «Тур де Франс» 2021 года пройдут в Дании. Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс».

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Велогонка стартует в Копенгагене, протяженность первого этапа составит 13 км, его маршрут проложен по улицам города. Второй этап (190 км) пройдет между городом Роскилле, кафедральный собор которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Нюборгом. На третьем этапе (182 км) маршрут участников «Тур де Франс» впервые будет проложен во фьордах, этап пройдет на полуострове Ютландия между городами Вайле и Сённерборг.

«Первые дни “Тур де Франс” обычно задают тон и атмосферу гонки, судьба которой затем передается гонщикам на три недели. Особенно вдохновляет воображение, что в июле 2021 года именно в центре города с наибольшим количеством велосипедистов мы проведем последние приготовления», — сказал директор «Тур де Франс» Кристиан Прюдом.

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. Проводится ежегодно во Франции, а также частично в других европейских государствах. Первая гонка прошла в 1903 году. В 2021 году соревнования пройдут с 2 по 25 июля.

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