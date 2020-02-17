Велогонщик Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил
ТАСС, 17 февраля. Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Об этом сообщает
ТАСС, 17 февраля. Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Об этом сообщает
Спортсмен был дисквалифицирован за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»). Срок дисквалификации отсчитывается с 18 июля 2019 года.
39-летний Кудрявцев является кандидатом в мастера спорта.