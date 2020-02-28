Белорусский велогонщик выиграл скрэтч на ЧМ в Берлине
БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. Белорус Евгений Королек одержал победу в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Берлине.
БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. Белорус Евгений Королек одержал победу в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Берлине.
Вторым стал итальянец Симоне Консонни, замкнул тройку лучших испанец Себастьян Мора Ведри.
Сборная Дании стала победителем командой гонки, одолев в финале команду Новой Зеландии. Бронзовыми призерами стали велогонщики из Италии. У женщин в командной гонке первенствовала сборная США, второй стала команда Великобритании, а третьей — сборная Германии.
Харри Лаврейсен из Нидерландов победил в кейрине, второе место занял японец Юта Вакимото, третье — Азизулхасни Аванг из Малайзии.