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01:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белорусский велогонщик выиграл скрэтч на ЧМ в Берлине

БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. Белорус Евгений Королек одержал победу в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Берлине.

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Вторым стал итальянец Симоне Консонни, замкнул тройку лучших испанец Себастьян Мора Ведри.

Сборная Дании стала победителем командой гонки, одолев в финале команду Новой Зеландии. Бронзовыми призерами стали велогонщики из Италии. У женщин в командной гонке первенствовала сборная США, второй стала команда Великобритании, а третьей — сборная Германии.

Харри Лаврейсен из Нидерландов победил в кейрине, второе место занял японец Юта Вакимото, третье — Азизулхасни Аванг из Малайзии.

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