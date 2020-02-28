«Тур ОАЭ» отменили после обнаружения коронавируса у двух гонщиков

Ранее сообщалось, что многодневка «Тур ОАЭ» была отменена из-за распространения коронавируса. Командам в час ночи по местному времени пришло уведомление о возможных проверках в отеле. В пресс-службе российской команды «Газпром-Русвело» сообщили РИА Новости, что их велогонщики не обращались за медицинской помощью, у них нет симптомов коронавируса.