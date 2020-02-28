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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тур ОАЭ» отменили после обнаружения коронавируса у двух гонщиков

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Организаторы отменили велошоссейную многодневную гонку «Тур ОАЭ» после того, как два итальянских сотрудника одной из команд сдали положительный тест на коронавирус, сообщается в релизе соревнований.

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«Было принято решение обеспечить защиту всем участникам гонки», — говорится в заявлении организаторов.

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Ранее сообщалось, что многодневка «Тур ОАЭ» была отменена из-за распространения коронавируса. Командам в час ночи по местному времени пришло уведомление о возможных проверках в отеле. В пресс-службе российской команды «Газпром-Русвело» сообщили РИА Новости, что их велогонщики не обращались за медицинской помощью, у них нет симптомов коронавируса.

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.


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