«Тур ОАЭ» отменили после обнаружения коронавируса у двух гонщиков

«Было принято решение обеспечить защиту всем участникам гонки», — говорится в заявлении организаторов.
Ранее сообщалось, что многодневка «Тур ОАЭ» была отменена из-за распространения коронавируса. Командам в час ночи по местному времени пришло уведомление о возможных проверках в отеле. В пресс-службе российской команды «Газпром-Русвело» сообщили РИА Новости, что их велогонщики не обращались за медицинской помощью, у них нет симптомов коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.