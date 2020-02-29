Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

Ведерников на чемпионате мира 1981 года стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету также победы на «Вуэльте Мексики» и «Туре Словакии».