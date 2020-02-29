Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
ТАСС, 29 февраля. Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 29 февраля. Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщает
Об обстоятельствах гибели не сообщается.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении.
Ведерников на чемпионате мира 1981 года стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету также победы на «Вуэльте Мексики» и «Туре Словакии».