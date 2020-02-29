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17:25 (мск), источник: ТАСС

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

ТАСС, 29 февраля. Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

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Об обстоятельствах гибели не сообщается.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении.

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Ведерников на чемпионате мира 1981 года стал победителем групповой гонки. Он является первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Ведерников пять раз становился чемпионом СССР. На его счету также победы на «Вуэльте Мексики» и «Туре Словакии».

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